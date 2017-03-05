Российские моряки отпущены из плена нигерийских пиратов

Семь россиян и один гражданин Украины отпущены из плена нигерийских пиратов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на уполномоченного по правам человека в городе Севастополе Павла Буцая.

«Моряки, жители Севастополя, уже находятся во франкфуртском аэропорту и со дня на день полетят на родину, чувствуют себя нормально», – сказал Буцай.

Судно с моряками было захвачено нигерийскими пиратами в феврале этого года. Компания-судовладелец BBC Caribbean вела переговоры с пиратами, чтобы добиться освобождения экипажа.