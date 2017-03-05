МЖД: действия радикалов не повлияли на движение поездов в Брянской области

Действия украинских радикалов, которые заблокировали железнодорожные пути у границ России в Конотопе, не повлияли на движение поездов в Брянской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги (МЖД).

«По данным дежурного по Брянскому отделению МЖД, нарушения движения поездов на украинском направлении в брянском регионе не отмечается», – сказали в брянском отделении МЖД.

В МЖД также уточнили, что из Москвы через Конотоп ежедневно ходят несколько пассажирских поездов молдавского и украинского формирования. Российские пассажирские поезда в данном направлении не курсируют.

Вечером 4 марта участники блокады в Донбассе начали возводить преграды на железной дороге в украинском Конотопе на границе с Россией, чтобы препятствовать грузоперевозкам между странами.