ДНР и ЛНР инициировали режим прекращения огня в Донбассе

Замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что ДНР совместно с Луганской народной республикой (ЛНР) инициировали режим прекращения огня в Донбассе.

«Сейчас работает предложение о прекращении огня по всей линии соприкосновения с 11.00 сегодняшнего дня. Это совместная инициатива наша и ЛНР. Вышли с предложением прекратить обстрелы через представителей СЦКК», – сказал Басурин.

В пятницу, 3 марта, глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко объявил блокаду Украине. Ранее ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции.