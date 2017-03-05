Бывший премьер Британии вел переговоры с зятем Трампа о работе в США – СМИ

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр вел переговоры с зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером о работе в Белом доме, пишет британский еженедельник Mail on Sunday. По данным издания, Блэру предлагали должность советника по Ближнему Востоку.

Представитель Блэра опроверг сообщение СМИ, назвав его выдумкой. «У мистера Блэра не было намерений работать советником президента по Ближнему Востоку. Он не вел никаких обсуждений на тему работы на нового президента в этой ли какой-либо другой роли», – говорится в сообщении на сайте Блэра.