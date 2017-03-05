Трамп попросил конгресс проверить информацию о прослушке перед выборами

Президент США Дональд Трамп обратился к конгрессу с просьбой проверить информацию о том, что администрация бывшего президента Барака Обамы прослушивала его телефоны перед выборами.

Ранее Трамп заявил, что Обама прослушивал его телефоны во время предвыборной кампании. «Как опустился президент Обама в тот момент, когда прослушивал мои телефоны... Плохой парень!» – написал Трамп в Twitter.

Пресс-секретарь бывшего президента США Барака Обамы Кевин Льюис опроверг заявление Дональда Трампа.

«Сообщения о потенциально политически мотивированных расследованиях непосредственно перед выборами-2016 очень беспокоят», – заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

По его словам, Трамп попросил комитеты, которые расследуют предполагаемое вмешательство России в выборы в США, определить, превышала ли администрация Обамы свои полномочия.