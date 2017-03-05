В Тбилиси намерены прояснить слова Курца о переселении беженцев в Грузию

Посол Грузии в Вене Константин Залдастанишвили заявил, что грузинская сторона будет выяснять, что имел в виду министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, когда говорил о переселении беженцев за пределы Евросоюза.

Ранее Курц в интервью немецкому изданию Bild предложил создавать лагеря для беженцев за пределами Евросоюза, например в Египте или Грузии.

«Этот вопрос не обсуждался ни на одной из официальных встреч. В том числе этот вопрос не стоял в повестке дня во время визита Курца в Грузию, который состоялся месяц назад. Мне трудно конкретно говорить о том, что имел в виду австрийский министр иностранных дел», – заявил Залдастанишвили.

Он добавил, что Грузия пыталась сегодня связаться с властями Австрии. По словам дипломата, «со следующей недели начнутся консультации с австрийской стороной, в ходе которых станет ясно, с чем мы имеем дело».