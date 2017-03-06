По делу об убийстве российского посла в Турции арестована россиянка

В Анкаре по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова задержана 33-летняя гражданка России Екатерина Б., сообщает CNN Turk. По данным издания, она контактировала с убийцей посла. Между ними в ноябре прошлого года состоялся телефонный разговор, а также была выявлена переписка в WhatsApp.

Правоохранительные органы считают, что в Турции Екатерина Б. была причастна к организации проституции.

Посол в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки. Стрелявший в посла 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов. В МИД России квалифицировали произошедшее как теракт.

Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что убийца действовал не в одиночку. Он также отмечал, что убийца Карлова был связан со сторонниками проповедника Фетхуллаха Гюлена.