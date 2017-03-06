В мэрии Москвы назвали причину обрушения в тоннеле на Калужском шоссе

Причиной гибели людей в строящемся автодорожном тоннеле на Калужском шоссе в Новой Москве стал человеческий фактор, заявил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев. Как передает ТАСС, он уточнил, что речь идет о невыполнении базовых требований при установке опалубки. Обрушение конструкций произошло утром в пятницу при заливке жидким бетоном. Из-под завала достали трех пострадавших рабочих и нашли тела двух погибших.

«У нас погибает порядка 30 человек в год, к сожалению, такие вещи происходят. По каждому из подобных случаев проводятся расследования, люди будут проверены, а виновные - наказаны. В данном случае укладывали бетон на перекрытия, неправильно установили опалубку», - сказал Бочкарев. По его словам, высота неправильно закрепленных стоек составляла около 4-5 метров. Бетон пустили, конструкции сложились. «Инженеры не проверили простых базовых стандартных технологических приемов», - сказал чиновник.