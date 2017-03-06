В Сирии погиб российский военнослужащий – «Коммерсантъ»

В Нижнем Новгороде в понедельник, 6 марта, простились с 24-летним Артемом Горбуновым, военнослужащим 96-й отдельной разведывательной бригады. Он погиб при штурме Пальмиры 2 марта. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на вдову погибшего Софью Горбунову.

О гибели Артема Горбунова в понедельник сообщили и активисты группы Conflict Intelligence Team, которые занимаются расследованием военных конфликтов в Сирии и на Украине, уточняет газета.

В пресс-службе Министерства обороны пока не стали комментировать эту информацию.

Ранее в понедельник стало известно, что начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа генерал-майор Петр Милюхин лишился обеих ног и глаза при подрыве на радиоуправляемом фугасе в Сирии. Инцидент произошел 16 февраля, когда Милюхин вместе с пятью российскими военными ехал из района аэродрома Тияс в сторону города Хомса в бронемашине «Тигр», двигавшейся в составе автоколонны, писала газета «Коммерсантъ». В Минобороны пока также не прокомментировали эти данные.

Официально Минобороны на настоящий момент признало гибель 27 российских военных в Сирии.