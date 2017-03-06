Генерал-майор Милюхин подорвался в Сирии на фугасе – «Коммерсантъ»

Начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа генерал-майор Петр Милюхин лишился обеих ног и глаза при подрыве на радиоуправляемом фугасе в Сирии, пишет «Коммерсантъ». Генерал, ставший самым высокопоставленным российским военным, пострадавшим в сирийской кампании, находится в реанимационном отделении Главного военного клинического госпиталя им. Бурденко, подтвердили там. В Минобороны информацию не комментируют.

Инцидент произошел 16 февраля, когда Милюхин вместе с пятью российскими военными ехал из района аэродрома Тияс в сторону города Хомс в бронемашине «Тигр», двигавшейся в составе автоколонны. Он должен был оценить подготовку бойцов сирийской армии. В 4 км от Тияса «Тигр» был подорван, а по колонне был открыт огонь. Четверо их шести военнослужащих, находившихся в машине, погибли. В Минобороны их имена не называют. По информации издания, что смертельные ранения получили старший сержант Вадим Магамуров и морской пехотинец Павел Козаченко, похороненные 19 февраля в Екатеринбурге и Пензе. Двое, в том числе Милюхин, как сообщалось, получили ранения.

Стабилизировать состояние получившего ранения Милюхина удалось фактически в полевых условиях, говорят собеседники издания. Он был эвакуирован на авиабазу Хмеймим, где военные медики неделю боролись за его жизнь, после чего транспортирован в московский госпиталь. «Прямая угроза его жизни отсутствует», - говорят медики. Официально Минобороны признало гибель 27 российских военных в Сирии.