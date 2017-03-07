Малайзия и КНДР взаимно запретили гражданам второй страны покидать свою территорию

КНДР 7 марта запретила гражданам Малайзии покидать свою территорию, Малайзия ответила зеркально, сообщает Reuters. Отношения двух стран обострились после убийства в аэропорту Куала-Лумпура старшего брата лидера Северной Кореи - Ким Чен Нама, который был отравлен нервно-паралитическим веществом VX. Малайзийское следствие считает причастными к убийству восемь граждан КНДР, среди которых высокопоставленный дипломат, Пхеньян регулярно выражает протест в связи с действиями следствия, власти Малайзии объявили посла КНДР Кан Чхоля персоной нон грата и потребовали, чтобы он срочно покинул страну.

МИД Северной Кореи временно запретил гражданам Малайзии выезжать из страны, чтобы обеспечить безопасность северокорейских дипломатов и иных граждан, находящихся в Малайзии, сообщило государственное агентство ЦТАК. Reuters расценивает это решение, как взятие малайзийцев в заложники. Вице-премьер Малайзии Ахмад Захид Хамиди немедленно ввел такой же запрет в отношении находящихся в стране дипломатов и чиновников из КНДР, простых граждан ограничение не коснулось. До начала обострения Малайзия считалась одним из малочисленных друзей Пхеньяна, отмечает Reuters.

В КНДР сейчас должны находиться 11 граждан Малайзии, сказал агентству источник в МИД Малайзии. Это три сотрудника посольства, их шестеро родственников, а также еще два человека, которые находятся в той стране по работе.

В связи с убийством Ким Чен Нама задержаны только гражданка Индонезии и гражданка Вьетнама, которые считаются непосредственными исполнительницами преступления. Им предъявлены обвинения. Шеф полиции Малайзии Халид Абу Бакр 7 марта заявил, что до троих разыскиваемых следствием граждан КНДР могут укрываться в посольстве этой страны в Куала-Лумпуре. По его словам, полиция не собирается проводить рейд и их задерживать, а дождется, пока они сами не выйдут. Еще как минимум четверо подозреваемых вылетели из Малайзии в первые часы после убийства, считается, что они уже находятся в КНДР.