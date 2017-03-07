СКР установил причастного к обстрелу Донбасса из «Точки-У»

Следственному комитету России (СКР) удалось установить личность командира украинского соединения, приказавшего 22 августа 2014 г. применить «Точку-У» в населенном пункте Ровеньки в Донбассе. Об этом сообщается на сайте СКР. По данным следствия, это был командир 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ полковник Федор Ярошевич. В результате нанесенного удара погибли три человека, в том числе ребенок 2008 года рождения, напоминают в СКР. В ведомстве вновь отметили, что следствие располагает доказательствами применения ВСУ против гражданского населения тактических ракетных комплексов «Точка-У» в 2014–2015г г.

В российском ведомстве называют действия украинских военных неслучайными. «Поверить в объяснения украинской стороны о неких неисправностях системы управления ракеты, при том что «Точка-У» применялась в аналогичных условиях неоднократно, тоже невозможно. Поэтому очевидно, что действия конкретных должностных лиц украинской армии носили умышленный характер и, по мнению следствия, образуют состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ», – говорится в сообщении. Наряду с этим украинские военные действовали в нарушение положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Женева, 1949) и Дополнительного протокола II к ней.

Следственный комитет России таже возбудил уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны по фактам многочисленных обстрелов жилых домов в Донецке в период с 27 февраля по 2 марта 2017 г. В СКР напоминают, что в результате этих преступлений были ранены два гражданских лица и повреждено более 10 жилых объектов.