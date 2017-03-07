Более 65 человек получили травмы из-за гололеда и ледяного дождя в Москве

Более 65 человек накануне 8 марта обратились в медицинские учреждения за помощью. Московские врачи за прошедшие сутки осмотрели 67 получивших травмы из-за ледяного дождя и гололеда, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

«Столичные медики за минувшие сутки оказали помощь 67 пострадавшим в результате ледяного дождя», - сказали в пресс-службе.

В понедельник 6 марта на московских дорогах образовался сильный гололед. В городе можно было наблюдать ледяной дождь. Дорога, провода, деревья и машины покрывались коркой льда.