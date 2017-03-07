РБК сообщил о гибели в Сирии еще одного российского военного

В Сирии погиб российский военный из Тольятти Василий Юрлин, сообщает независимая группа расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) и подтверждают его родственники. Об этом сообщает РБК. По данным CIT, которые ссылаются на пост «родственницы или знакомой» Юрлина «В контакте», он погиб 20 февраля, эту же дату назвали родные погибшего, ссылаясь на командование. По фотографиям военнослужащего CIT приходит к выводу, что служил он в ВДВ, но свидетельств, что он служил в последние годы, группа не нашла. «Все это говорит о том, что Василий Юрлин, как и погибший 12 февраля Иван Слышкин, вероятно, был бойцом так называемой «ЧВК Вагнера», — считает группа и предполагает, что Минобороны гибель Юрлина не подтвердит.

Племянница Юрлина Карина сообщила, что он уехал в Сирию как контрактник. Похороны пройдут 8 марта в Тольятти. Отец погибшего Сергей Юрлин уточнил, что о гибели сына ему сообщили по телефону 4 марта, тело привезли 7 марта. Ему сказали, что сын погиб в результате теракта 20 февраля, в документе о его смерти указана дата 22 февраля. «Был взрыв — пять человек погибло. Васе досталось больше всех. Он был в эпицентре», — сказал Сергей Юрлин.

По словам Сергея Юрлина, его сын служил в ВДВ с 2002 г. по 2004 г., участвовал в боевых действиях в Дагестане и Чечне. На вопрос, служил ли Василий в частной военной компании, его отец ответил: «Да, что-то типа такого». Василий Юрлин 22 января выехал в Краснодар, 15 февраля оттуда вылетел в Сирию, туда он отправился впервые.

Ранее СМИ сообщили, что в Сирии при штурме Пальмиры 2 марта погиб 24-летний Артем Горбунов, военнослужащий 96-й отдельной разведывательной бригады. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на его вдову, а также группа Conflict Intelligence Team. В Минобороны эту информацию не комментировали, в Кремле вопросы переадресовали военному ведомству.

5 марта официально было объявлено, что в Сирии был тяжело ранен начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа генерал-майор Петр Милюхин.