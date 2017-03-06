Песков переадресовал Минобороны вопрос о гибели в Сирии российского военного Ивана Слышкина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о гибели в Сирии 23-летнего Ивана Слышкина. «В данном случае за комментарием относительно этой публикации лучше обращаться в Министерство обороны», – приводит «Интерфакс» его слова.

О том, что российский военнослужащий Иван Слышкин погиб при выполнении боевого задания в составе группы российских войск в Сирии, ранее сообщил Znak.com. Его похороны прошли в Озерске 2 марта. По данным издания, молодой человек был убит снайпером. Слышкин решил участвовать в военной кампании в Сирии, чтобы заработать «серьезные деньги, в том числе на свадьбу».

По данным РБК, молодой человек входил в частную военную компанию (ЧВК) Вагнера. Об этом изданию рассказал его бывший сослуживец по контрактной службе в Чечне и подтвердил собеседник, знакомый с организацией сирийской операции. Слышкин был убит 12 февраля, пишет РБК. Собеседник издания, который воюет в Сирии, рассказал, что погибший готовил бойцов элитного формирования вооруженных сил Сирии под названием «Охотники на ИГИЛ» (ISIS Hunters), которое, как сообщало Free News, финансируется и обучается российскими спецслужбами.

В понедельник «Коммерсантъ» сообщил, что в Сирии был тяжело ранен начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа генерал-майор Петр Милюхин, он лишился обеих ног и глаза при подрыве на радиоуправляемом фугасе.