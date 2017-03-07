Ходорковский не будет переизбираться на пост председателя «Открытой России»

Михаил Ходорковский отказался выдвигать свою кандидатуру на пост председателя движения «Открытой России» на предстоящей конференции в апреле. Об этом РБК рассказал исполнительный директор движения Тимур Валеев.

Он напомнил, что Ходорковский еще в ноябре заявил о том, что «будет председателем максимум полгода, после чего он выйдет из совета движения и покинет пост председателя». Однако Ходорковский останется основателем «Открытой России» с «довольно-таки хорошими полномочиями», добавил Валеев. «То есть он все равно может влиять на работу движения без каких-то проблем для себя», — пояснил исполнительный директор движения.

Также в апреле пройдут перевыборы руководящего органа. Кандидатам будет предложено сформировать собственную стратегию развития движения из шести пунктов, включая фандрайзинг, рассказал Валеев.