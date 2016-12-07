Михаил Ходорковский запустил пять стартапов в медиа

В начале 2017 г. выйдут из тестового режима и начнут работать для публики первые пять новых медиапроектов Михаила Ходорковского, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к проекту. Ходорковский это подтвердил. Это часть общего проекта «Открытые медиа», уточнил он.

О создании организации по поддержке медиа в России Ходорковский объявил в конце сентября. Тогда он сообщил, что готов профинансировать несколько медиастартапов, ориентированных на российскую аудиторию, каждый из которых получит 5-30 млн руб. в год.

«Открытые медиа» - это как акселератор для стартапов, только в области медиа, объяснил «Ведомостям» Ходорковский: «Мы даем командам финансирование, предоставляем инфраструктуру, консультируем. Все это помогает проектам выйти на рынок, набрать аудиторию и найти свою бизнес-модель».

Уже получили финансирование и работают в тестовом режиме такие проекты, как «Открытая экономика», «Центр управления расследованиями» (ЦУР), «Инфометр», «Гаусс» и «Культтриггер», рассказал предприниматель. Описывать проекты он не стал, предложив обратиться к их главным редакторам.

«Открытые медиа» - это общественно-коммерческий проект, утверждает Ходорковский: «Сейчас подавляющая часть населения России живет в информационном гетто. По нашим оценкам, лишь около 0,6 млн граждан регулярно читают и обмениваются информацией, опубликованной СМИ, которые не зависят от государства. Все остальные находятся под сильным влиянием госпропаганды».

В широком смысле уже отобранные проекты объединяет то, что они прежде всего ориентированы на расследования и объяснение того, что происходит с российской экономикой, бизнесом, культурой, наукой, говорит он: «Мне интересны те проекты, публикации которых вызовут недовольство российских властей». «Открытые медиа» могли бы стать полностью общественным проектом, когда медиа живут на гранты и об их окупаемости даже в далекой перспективе речи не идет, рассуждает Ходорковский: «Но как предприниматель я знаю, что лучший способ оценки эффективности проекта - это его способность зарабатывать деньги. Если проект зарабатывает деньги, значит, он действительно интересен, работает и развивается». С другой стороны, чистым бизнесом «Открытые медиа» назвать тоже нельзя, продолжает он - есть гораздо более эффективные способы заработать деньги.

Стартапы «Открытые медиа» финансирует на условиях партнерского соглашения, говорит Ходорковский: «В соглашениях прописаны условия выхода из проекта, кто и сколько получает, если проект, к примеру, находит нового инвестора». Детали таких соглашений он открыть отказался, лишь уточнив, что стартапы сотрудничают с «Открытыми медиа» как индивидуальные предприниматели и что при заключении соглашения партнеры договариваются, каких показателей должен достичь проект - это могут быть, к примеру, аудиторные показатели.

У стартапов есть два года, чтобы доказать свою эффективность и выйти на рынок, рассказал предприниматель: «В идеале я рассчитываю, что через два года мы получим около десяти сильных проектов, один-два из которых к тому времени выйдут на самоокупаемость или даже будут проданы». Скорее всего, за это время состав проектов поменяется, указывает он: «Будет просто удивительно, если вся первая десятка выживет. Какие-то просто не взлетят, и мы заменим их новыми командами». Поэтому бизнесмен будет регулярно обсуждать с командами достигнутые показатели: «И тут для меня главное - темпы роста».

«Ведомости» нашли группы всех пяти проектов «Открытых медиа» в основных социальных сетях (Facebook, «В контакте», Twitter, Instagram), но не сайты стартапов. Пока их отдельные тексты публикуются на сайте «Открытой России», другого проекта Ходорковского. Бизнесмен объяснил «Ведомостям», что это его сознательная позиция: «Для медиа все важнее становятся соцсети, это главная опора для привлечения аудитории. Я отбираю команды, которые готовы работать именно через соцсети». Со временем у каких-то проектов появятся и сайты: это команды будут решать сами, добавил он.

«Открытая экономика» в чем-то похожа на Quora и The Question, говорит руководитель проекта Юлия Ярош (до этого была заместителем главного редактора РБК, сейчас также входит в правление «Открытых медиа»): «Основа наших публикаций - правильно поставленные вопросы про деньги государства, компаний и граждан, на которые будут отвечать простым языком приглашенные журналисты, эксперты и бизнесмены». По ее словам, над проектом работает около 20 человек, но контракт на год подписан только с пятью из них - это контракты об указании услуг с британской компанией Otkrytaya Rossiya. К концу 2017 г. проект должен собрать около 200 000 подписчиков в социальных сетях, рассчитывает Ярош: «Пока «Открытые медиа» напоминают такой медийный хакатон, во что он выльется, мне не понятно. Но цензуры нет, пропаганды нет, акционер экспериментирует, все честно, я рада его консультировать».

ЦУР, как и следует из его названия, занимается расследованиями, руководит им Андрей Коняхин, бывший редакционный директор digital-проектов российского Forbes. Большая часть постов ЦУР в соцсетях - не длинные тексты, а картинки с цитатами или цифрами о коррупции - например, о том, что власти Подмосковья потратят на повышение своей эффективности 169 млрд руб., или о том, что власти Чечни потратили в 2015 г. 26 млн руб. на закупку цветов.

Новостным «Инфометром» руководит Никита Дульнев (прежде управлял агентством «Мосмедиа»). «Инфометр» не сможет и не будет конкурировать по эксклюзивам и скорости с большими СМИ, говорит Дульнев: «Наша задача - объяснять, что значат новости». Это не оппозиционный проект, подчеркивает он: «Мы постараемся держаться посредине. Если мы видим интересную позитивную новость о российских властях, мы тоже ее опубликуем». В «Инфометре» работает около 10 человек, целевые показатели проекта Дульнев раскрывать не стал.

Gauss - проект о науке и медицине, его руководители - бывший шеф-редактор испанской версии RT Никита Сафронов и Мария Баронова, «Культтриггер», соответственно, проект о культуре, за него отвечает Евгения Шерменева, театральный продюсер и бывший заместитель директора департамента культуры Москвы.

Еще несколько кандидатов для финансирования «Открытые медиа» определили на конкурсе, итоги которого объявят сегодня вечером в Таллине.

Первые пять проектов конкурс не проходили, уточнил Ходорковский: «Их делают известные люди, которые либо пришли к нам с уже готовыми идеями, либо согласились стать партнерами в проекте, тематику которого мы себе уже примерно представляли».

Остальные команды должны защитить проект перед жюри конкурса. Победа в конкурсе «Отрытых медиа» не гарантирует команде получение финансирования, уточнил предприниматель: «Это скорее возможность для команды вступить в переговоры с нами о коммерческих условиях запуска проекта».

«Открытые медиа» - далеко не первая попытка Ходорковского по запуску новых медиа. Несколько лет назад он вел переговоры о финансировании Meduza, но не договорился по условиям с основателем проекта Галиной Тимченко. В итоге в 2014 г. он дал Веронике Куцылло деньги на запуск «Открытой России». Планировал Ходорковский и собственный видеопроект - как писала Meduza, над ним сначала работала одна команда, потом другая, но в итоге безуспешно. «Открытой Россией» бизнесмен тоже не был полностью доволен, нанял консультантов для ее перезапуска, но эти планы тоже постоянно срывались. Для запуска «Открытых медиа» Ходорковский пригласил Алексея Ковалева, основателя проекта «Лапшеснималочная», рассказывали весной «Ведомостям» источники, близкие к проекту. Предполагалось, что редакция «Открытых медиа» будет работать из Лондона, но в том виде СМИ так и не запустилось.