Экс-губернатор Юты может стать послом США в России – Politico

Бывший губернатор штата Юта, экс-кандидат в президенты США в 2012 г. Джон Хантсман на этой неделе получил предложение стать послом США в России, пишет Politico со ссылкой на два источника в администрации США. Он намерен принять это предложение, и сейчас собирает необходимые документы, утверждают они. Сам Хантсман ситуацию не комментирует.

При президенте Джордже Буше-старшем Хантсман был послом США в Сингапуре, при Бараке Обаме представлял американские интересы в Китае. В ходе прошлогодней президентской кампании он выступал в роли критика действующего президента Дональда Трампа, но с тех пор их отношения улучшились.

Представлять интересы США в России Хантсману будет не просто, учитывая обвинения Вашингтона в адрес Москвы в попытках оказать влияние на ход президентских выборов в 2016 г. Палата представителей намерена провести слушания по этому поводу 20 марта.