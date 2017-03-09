Руководитель Samsung в суде назвал себя невиновным

Вице-президент и фактический руководитель группы Samsung Ли Чжэ Ён не признает себя виновным ни по одному пункту обвинения. Как передает Reuters, это на предварительных слушаниях в суде заявил его адвокат. Сам бизнесмен, который содержится в следственном изоляторе, на слушаниях не присутствовал, закон это допускает. Предварительные слушания проводятся для организации дальнейшего процесса и назначения дат вызова свидетелей.

Специальная антикоррупционная следственная группа обвинила наследника корпорации Samsung Ли Чжэ Ёна и еще четырех менеджеров компании во взяточничестве в связи с коррупционным скандалом в окружении президента Южной Кореи Пак Кын Хе. Также Ли обвиняется в даче ложных показаний в парламенте. Следствие считает, что руководитель Samsung принимал решение о даче взяток подруге президента Цой Сун Силь в обмен на одобрение правительством сомнительной сделки по слиянию Samsung и компании Cheil Industries Inc. в 2015 г. Цой, по мнению следователей, вымогала взятки у компаний под предлогом получения взносов в свои некоммерческие организации и пыталась влиять на государственные решения, не имея на то полномочий.

Адвокат Ли заявил, что в обвинительном заключении упоминаются переговоры, которые следствие не слышало, свидетельства, которые не расследовались должным образом, и свидетели, которых не допрашивали по форме, а также мнения, которые фактами не являются. Какие именно незаконные распоряжения мог давать его клиент, из материалов следствия понять нельзя. «В обвинительном заключении не должно быть утверждений, которые могут склонить суд к неверной оценке ситуации», – добавил защитник.