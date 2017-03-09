Лукашенко – Медведеву: Бухгалтерия не должна лежать в основе отношений России и Белоруссии

Бухгалтерия не должна лежать в основе белорусско-российских отношений, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. Как передает «Белта», он сказал это на совещании об актуальных вопросах развития страны и потребовал доложить ему о состоянии сотрудничества с Россией.

«Я, конечно, в общих чертах знаком. Меня больше всего удивили заявления моего закоренелого друга Медведева, – сказал Лукашенко. – Нас, кстати, уже пугать начинают, что газ мы будем природный покупать по европейским ценам. Типа того, что будете платить не $150, а $200. Это, знаете, сродни тому, что намек всем – в России прежде всего и в Беларуси, – что мы являемся нахлебниками в России: вот, видите ли, они нам делают какой-то подарок».

Не входя в детали, президент заявил, что российский премьер-министр должен понимать, что «если мы будем платить, как в Европе, то кое за что ему тоже придется заплатить». «И цена будет неимоверно выше, нежели цена на природный газ», – предупредил он.

«Мне казалось, и я думаю до сих пор, и, наверное, подавляющее большинство русских людей и россиян думают и понимают, что наши отношения с Россией – это не бухгалтерия. Бухгалтерия здесь и цена на природный газ, который не принадлежит Медведеву, не должна лежать в основе наших отношений, – снова заявил Лукашенко. – В их основе лежит нечто больше. И чтобы оценивать эти отношения, надо уходить в середину прошлого века, когда мы третью часть населения положили, знаете за что. А если кому-то хочется нагнетать ситуацию и в очередной раз вместо решения вопросов нас упрекать, не получится».

Белоруссия не хочет «никаких низких цен на газ», заверил глава государства. «Нам надо, чтобы руководство братской России выполняло свои обязательства. По содержанию и по духу. Если мы строим наш союз – единое государство мы замахнулись построить, – то у наших людей и предприятий, у бизнеса должны быть равные условия на этом рынке. Все, мы больше ничего не хотим, – сказал он. – Если кто-то из умников там думает, что нас можно постоянно наклонять и ставить на колени, этого не будет».