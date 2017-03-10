Избранные от Москвы депутаты внесут законопроект о сносе пятиэтажек – «Коммерсантъ»

Сегодня в Госдуме ожидают внесения законопроекта, который позволит реализовать программу реновации Москвы по сносу пятиэтажек, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников. Это может быть сделано от имени избранных от столицы депутатов – Галины Хованской из «Справедливой России» и Владимира Ресина из «Единой России».

План по сносу пятиэтажек представители мэрии с участием градоначальника Сергея Собянина и спикера Вячеслава Володина представили в Госдуме на закрытой встрече 2 марта. Речь шла об упрощении нормативных процедур для ускорения строительства многоквартирных домов. Также мэрия просила «предоставить возможность создания специализированной организации для комплексного управления программой реновации (по аналогии с Фондом капремонта)». В итоге фонд содействия реновации сможет выступать застройщиком. Все эти вопросы должен решить законопроект, который будут готовить несколько профильных комитетов.

Власти Москвы благодаря законопроекту смогут самостоятельно определять содержание программы, источники ее финансирования, составлять перечни домов под снос и определять порядок замены жилья. Сноситься будут даже те дома, которые попадают в границы подлежащей реновации территории.

Из представленной мэрией презентации следует, что под снос пойдет 7934 дома площадью 25,1 млн кв. м, в которых проживают 1,6 млн человек. Столько же, по планам мэрии, будет жить на территории Новой Москвы к 2035 г. Для реализации программы придется получить 69 согласований, а до заселения жильцов в обновленные районы, как ожидают власти, пройдет 1581 день. Стоимость программы они оценивают в 3,5 трлн руб.