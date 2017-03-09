Собянин объяснил, что будет со взносами за капремонт жителей сносимых пятиэтажек

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня в соцсети «В контакте» объяснил, что будет со взносами на капремонт жителей сносимых по новой программе сноса пятиэтажек.

«Жители домов, включенных в программу реновации, платить за капремонт не будут. Ранее уплаченные взносы пойдут на строительство новых домов. Хотя, конечно, этих денег не хватит даже на сотую часть необходимых затрат», – отметил мэр.

Собянин уточнил, что условия переселения жителей пятиэтажек останутся прежними: жилая площадь квартир метр в метр, прихожая, кухня и санузел – «по новым стандартам, как правило, больших размеров». Очередники из сносимых домов получат новые квартиры по социальным нормам предоставления жилья.

«Дома будут строить из современных материалов по современным проектам. Из монолитных конструкций или панелей. Простоят как минимум лет 100. Строительство домов из старых панельных серий в городе запретили», – заключил мэр Москвы.

Очередников в хрущевках около 25 000 – почти 35% от общего числа очередников в городе. Из расчета семьи из трех человек при городском нормативе по обеспечению жильем 18 кв. м на человека для расселения очередников, проживающих в пятиэтажках, необходимо порядка 1,35 млн кв. м.

После сноса пятиэтажек в Москве в новые квартиры должны переехать 1,6 млн человек. На высвобожденных площадках плотность застройки может вырасти в 2,5–3 раза – нынешние городские нормативы предусматривают около 25 000 кв. м на 1 га, тогда как плотность пятиэтажек – 8000–10 000 кв. м на 1 га. В первую волну сноса на месте 6,1 млн кв. м пятиэтажек было построено 21 млн кв. м жилья, т. е. уплотнение шло с коэффициентом 3,3.