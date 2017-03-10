Politico сообщило о возможном возвращении Шварценеггера в политику

Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер может вернуться в политику, избравшись в Сенат. Это сообщает Politico со ссылкой на несколько источников среди республиканцев в Калифорнии. По их информации, он обдумывает участие в парламентских выборах 2018 г. и может выдвинуться как независимый кандидат. Они напоминают о пикировках Шварценеггера и президента Дональда Трампа в Twitter. 16 месяцев предвыборной кампании «дадут Арнольду площадку для атак на Трампа», считает опытный стратег-республиканец.

Пресс-секретарь Шварценеггера Дэниел Кетчелл не стал отрицать возможность возвращения актера в политику, но заявил, что пока Шварценеггер сосредоточен на борьбе с перекраиванием избирательных участков перед выборами и что ради достижения этой цели рассматриваются все возможности.

На праймериз Республиканской партии Шварценеггер поддерживал кандидатуру губернатора Огайо Джона Кейсика. Затем он отказался голосовать за Дональда Трампа, но после его избрания призвал американцев к примирению и объединению ради страны. Трамп не остался в долгу и в Twitter раскритиковал актера, который сменил его в роли ведущего риалити шоу Apprentice («Стажер»), за низкие рейтинги и отметил, что в этой передаче он справляется хуже, чем на посту губернатора Калифорнии. Шварценеггер в ответ предложил ему поменяться рабочими местами ко всеобщему удовлетворению. Позднее он все же покинул этот телепроект, заявив, что многие потенциальные участники отказываются в нем сниматься, когда узнают, что Трамп остается среди руководителей шоу.

Los Angeles Times сообщила со ссылкой на источник в окружении актера, что рассуждения о его участии в выборах в Сенат - это неправда. «А почему бы и нет? - рассуждает USA Today. - Должность ведущего шоу The Apprentice - вполне очевидная стартовая площадка для политической кампании, в конце концов».