В Сеуле погибли двое протестующих против импичмента

Два человека погибли от травм, полученных на акции протеста против отстранения от власти президента Республики Корея Пак Кын Хе. Как сообщает «Ренхап», акция прошла днем у здания Конституционного суда страны, она сопровождалась потасовками; ранее сообщалось, что в городе усилены меры безопасности.

Известно, что один из погибших - 72-летний мужчина. Его нашли с травмой головы рядом со зданием суда, в больнице врачи констатировали его смерть. ВВС уточняет, что он упал с полицейского фургона, на которые залезали протестующие. Полиция расследует обстоятельства его гибели и гибели второй жертвы беспорядков.

Конституционный суд Южной Кореи 10 марта единогласно поддержал импичмент президента, заявив, что она предала доверие народа и грубо нарушила закон. Таким образом, суд поддержал решение, вынесенное Национальным собранием еще 9 декабря 2016 г., и обозначил решающий поворот продолжающегося уже несколько месяцев политического кризиса. Новые выборы должны пройти в течение 60 дней.