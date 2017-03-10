Экс-депутат Госдумы Максакова исключена из труппы Мариинки – «Фонтанка»

С сайта Мариинского театра исчезло досье певицы Марии Максаковой, бывшего депутата Госдумы, сообщает «Фонтанка.ру». На сайте она была представлена в разделе «Солисты оперы, меццо-сопрано». Ее страница теперь выдает ошибку «404». В театре вопросы о возможном расторжении трудовых отношений с певицей не комментируют. Пресс-служба не ответила на телефонные и письменные запросы «Фонтанки».

Днем ранее пресс-служба московской Российской академии музыки имени Гнесиных сообщила, что Максакова уволена по Трудовому кодексу из-за неявки на работу.

С 2012 по 2016 г. Максакова была депутатом Госдумы от «Единой России». В Думу седьмого созыва она не попала. Зимой 2017 г. стало известно, что они с мужем, бывшим депутатом от КПРФ Денисом Вороненковым, перебрались на Украину, Вороненков получил украинское гражданство и дал показания на экс-президента Украины Виктора Януковича. После интервью супругов разным СМИ их обоих исключили из партий за признания о втором гражданстве. Максакова признала, что у нее было гражданство Германии, 16 февраля она была исключена из «Единой России» из-за нарушения законодательства о партиях. В редакцию «Медузы» певица прислала документ, из которого следовало, что она уведомила российские власти о наличии у нее гражданства ФРГ в 2014 г.