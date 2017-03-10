МИД России призвал США доказать нарушение Москвой договора о РСМД

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что заявления Пентагона о нарушении Москвой договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) вызывают разочарование и не подкреплены доказательствами.

«Подобные высказывания вызывают разочарование, это не новая история… Звучащие от американских официальных лиц публичные обвинения, которые инкриминируют российской стороне несоблюдение упомянутого договора, не были подтверждены никакими доказательствами», — сказала Захарова.

По ее словам, Россия неоднократно просила Вашингтон уточнить, какие именно действия Москвы он расценивает как нарушение договора о РСМД, однако ответа не последовало. «Показательно, что в ответ на мифические российские нарушения американцы угрожают предпринять некие шаги военного характера», — отметила Захарова.

В среду, 8 марта, Пентагон впервые официально обвинил Россию в развертывании ракеты наземного базирования, которая, по мнению минобороны США, нарушает договор о РСМД. До сих пор СМИ сообщали об этом только со ссылкой на неназванных чиновников в Белом доме.