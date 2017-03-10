В Кремле начались переговоры Путина с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин проводит переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Предполагается, что главы государств обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и реализацию крупных проектов — строительство газопровода «Турецкий поток» и АЭС «Аккую».

Последний раз Путин и Эрдоган встречались в октябре 2016 г. в Стамбуле на Всемирном энергетическом конгрессе.

После встречи президентов в узком формате запланировано шестое заседание Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией. Ожидается, что по его итогам будет подписан ряд двусторонних документов. Предыдущее заседание совета прошло в декабре 2014 г. в Турции.