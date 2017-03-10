Марин Ле Пен заручилась достаточной поддержкой избранных политиков для выдвижения на выборы

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен набрала подписи в свою поддержку от избранных мэров и депутатов в достаточном количестве для регистрации кандидатом в президенты. Как сообщает Le Figaro, у нее уже 577 таких подписей. Также рубеж в 500 подписей преодолел лидер партии евроскептиков - «Народного республиканского союза» - Франсуа Асселино, у него 524 подписи. Газета предупреждает, что для регистрации не менее 500 подписей должны быть подтверждены как подлинные.

Пока достаточной поддержкой народных избранников заручились всего семь участников президентской гонки. Это кандидат от республиканцев Франсуа Фийон (2111 подписей), социалист Бенуа Амон (1317), центрист Эмманюэль Макрон (1266), лидер партии «Вставай, Франция!» Никола Дюпон-Эньян (623) и троцкист Натали Арто (593).