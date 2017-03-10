Турпоток из Китая в Россию вырос на 40%

В прошлом году Россию посетили до 1,3 млн туристов из Китая, сообщил председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. «Цифры статистики подтверждают, что сегодня за последние годы мы находимся на самых высоких цифрах взаимного обмена. 1,2–1,3 млн китайцев посетили Россию в прошлом году – рост на 40%», — приводит RNS его слова. По его словам, увеличение турпотока связано в том числе со снижением курса рубля.

Замглавы Ростуризма Алексей Конюшков отметил, что такая динамика не может не радовать. «Если говорить о цифрах, то 70% туристов приезжали в рамках безвизовых каналов обмена», – цитирует Конюшкова «Интерфакс».