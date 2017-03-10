В ЛНР назвали виновных в убийстве Гиви

Министерство государственной безопасности самопровозглашенной Луганской народной республики обвинило бойцов 8-го полка спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в убийстве командира батальона «Сомали» Михаила Толстых, более известного как Гиви. Об этом сообщил Луганский информационный центр со ссылкой на главу МГБ ЛНР Леонида Пасечника.

Гиви погиб в своем кабинете на базе «Сомали» недалеко от Донецка рано утром 8 февраля. В самопровозглашенной Донецкой народной республике обвинили в его убийстве украинских диверсантов. В Кремле убийство Михаила Толстых ранее назвали попыткой дестабилизировать ситуацию в Донбассе.

По словам Пасечника, в СБУ создан специальный отдел, который занимается террористической деятельностью на территории ДНР и России, а начальником департамента контрразведки СБУ является полковник Сандурский Анатолий Викторович с позывным «Хутор».

Пасечник уточнил, что 8-й полк специального назначения сил специальных операций ВСУ дислоцируется на территории Украины в городе Хмельницкий. «Командиром полка является полковник Нечаев Олег Александрович, начальником отдела разведки полка - майор Балов Павел Александрович, позывной «Кедр», - рассказал он, добавив, что в настоящее время в Старобельске (север Луганской области) развернут сводный отряд численностью 120–150 человек. Из его состава, по словам Пасечника, сформированы четыре диверсионно-разведывательные группы по 12–17 человек каждая.

Пасечник добавил, что «эти люди несут непосредственную ответственность» и за убийство начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко 4 февраля. Именно военнослужащий 8-го полка майор Сергей Иванчук был непосредственным исполнителем убийства Анащенко.