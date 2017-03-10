Судмедэксперты отказались называть причины смерти Виталия Чуркина

Департамент судебно-медицинской экспертизы Нью-Йорка не будет публично сообщать причину смерти постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина. Об этом сообщил корреспондент ABC News в Twitter со ссылкой на заявление представителя департамента Джули Болсер.

«В соответствии с международным правом и протоколом, юридическое управление города Нью-Йорка направило в управление судебно-медицинской экспертизы распоряжение не разглашать общественности причины смерти постпреда России при ООН Виталия Чуркина», – рассказала она.

По словам Болсер, «дипломатический иммунитет Чуркина действителен и после его смерти», а за всеми разъяснениями необходимо обращаться в госдепартамент США.

Дипломат скончался в Нью-Йорке 20 февраля 2017 г. : он почувствовал недомогание, после чего был госпитализирован. Однако помочь ему не смогли. 24 февраля его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.