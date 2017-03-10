Тела россиян, погибших при крушении вертолета в Стамбуле, идентифицируют по ДНК

Тела погибших при падении вертолета в Стамбуле серьезно повреждены, их будут опознавать при помощи ДНК-экспертизы. С таким заявлением выступил генконсул России в Стамбуле Андрей Подъелышев.

Ранее стало известно о том, что при падении вертолета в Стамбуле погибли семь человек, четверо из них россияне. Мэр Стамбула Кадир Топбаш ранее говорил, что выживших нет. «Катастрофа была очень серьезная, тела погибших при крушении вертолета визуально идентифицировать невозможно, будет проводиться ДНК-экспертиза, и на это потребуется время. Поэтому о сроках отправки тел на родину говорить пока рано. Все процедуры будут производиться максимально оперативно», — сказал генконсул.

Сотрудники дипломатического ведомства уже побывале в морге, куда привезли тела погибших. «Турецкие власти в лице губернаторства готовы оказать нам всяческое содействие», — добавил Подъелышев.

Приблизительно в 11.20 мск в пятницу через несколько минут после взлета вертолет, принадлежавший группе компаний Eczacibasi, потерпел крушение. Причиной крушения стало столкновение с телебашней. После этого вертолет упал на шоссе.