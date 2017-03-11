Источник назвал причину смерти Виталия Чуркина

Эксперты установили, что постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался от сердечного приступа, сообщает Associated Press со ссылкой на источник в мэрии Нью-Йорка.

«Представитель России при ООН, состояние которого резко ухудшилось в его офисе в прошлом месяце, скончался от сердечного приступа, и нет подозрений на криминальную составляющую», – говорится в сообщении агентства.

Ранее судмедэксперты отказались называть причины смерти Виталия Чуркина, поскольку это запрещено международным правом и протоколом юридического управления Нью-Йорка.

Дипломат скончался в Нью-Йорке 20 февраля 2017 г. 24 февраля его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.