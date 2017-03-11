Турция прекратила паромное сообщение с Крымом

Директор «Крымского морского агентства» Станислав Гвоздилов сообщил, что Турция прекратила паромное сообщение с Крымом, которое было возобновлено менее полугода назад. «Из Крыма не принимают паромы, это уже длится две недели», – сказал Гвоздилов.

По его словам, Анкара не объяснила своего решения. Гвоздилов отметил, что из-за прекращения паромного сообщения невозможно доставлять в Крым турецкие продукты и товары.

Паромное сообщение между Крымом и Турцией возобновилось в октябре 2016 г., тогда российский паром «Варяг» совершил первый рейс из Севастополя в Зонгулдак. Между странами курсировали несколько паромов.