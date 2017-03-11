СКР возбудил дело по факту крушения вертолета с россиянами в Стамбуле

Северо-западное следственное управление на транспорте Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту крушения вертолета в Стамбуле, в результате которого погибли четверо россиян. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее наступление смерти более двух лиц).

«По данным следствия, 10 марта 2017 г. из аэропорта имени Ататюрка Турецкой Республики вылетел вертолет Sikorsky S-76, на борту которого находилось четыре гражданина Российской Федерации, проживавшие в Санкт-Петербурге. Примерно через 5 мин. в районе Бюйюкчекмедже в городе Стамбуле Турецкой Республики произошло крушение вертолета», – говорится в сообщении следственного управления.

В настоящее время следователи устанавливают местонахождение родственников. В воскресенье, 12 марта, тела погибших будут доставлены в Бюро судебно-медицинских экспертиз Санкт-Петербурга.

В пятницу, 10 марта, в Стамбуле приблизительно в 11.20 мск через несколько минут после взлета потерпел крушение вертолет, принадлежавший группе компаний Eczacibasi. На его борту находились семь человек – два пилота, представитель компании и четыре российских бизнесмена. Причиной крушения стало столкновение с телебашней, которую пилоты не заметили в тумане.