Осужденная за госизмену Оксана Севастиди вышла на свободу

Жительница Сочи Оксана Севастиди, приговоренная к семи годам тюрьмы за госизмену и помилованная президентом, вышла на свободу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ее адвоката Евгения Смирнова. «Оксана только что вышла из сизо. Сейчас мы решим, куда отправимся», – сказал Смирнов.

Краснодарский краевой суд 3 марта 2016 г. признал Севастиди виновной по делу о госизмене за то, что в 2008 г., находясь в Сочи, она направила sms-сообщение своему знакомому в Грузии о передвижении военной техники в направлении Абхазии.