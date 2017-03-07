Демократия

Путин помиловал осужденную на семь лет за СМС в Грузию

На пресс-конфренции в декабре президенту задали вопрос о деле Севастиди
На большой пресс-конференции Путина в декабре 2016 г. журналисты попросили за Севастиди
На большой пресс-конференции Путина в декабре 2016 г. журналисты попросили за Севастиди
Е. Разумный / Ведомости

Президент России Владимир Путин помиловал жительницу Сочи Оксану Севастиди, осужденную на семь лет за госизмену за СМС-сообщения. Соответсвующий указ, который президент подписал 7 марта, вступает в силу через пять дней после публикации.

Севастиди была задержана в январе 2015 г. и приговорена к семи года колонии за отправленное в августе 2008 г. знакомому в Грузии sms о военной технике, направляющейся в сторону Абхазии. Ей было предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ (государственная измена), сейчас она находится в колонии на территории Ивановской области, сообщал в начале декабря ее адвокат.

Адвокат Севастиди заявил «Интерфаксу», что его подзащитная намерена добиваться отмены приговора. «Мы приветствуем решение президента о помиловании, но продолжать добиваться пересмотра приговора все-таки планируем, так как хотим добиться оправдательного приговора», - сказал адвокат Евгений Смирнов.

Он отметил, что Севастиди»освободили, но ее не признали невиновной». Адвокат добавил, что его подзащитная планирует участвовать в заседании Верховного суда, намеченном на 15 марта.

Путин назвал «жестким» приговор Оксане Севастиди, осужденной за госизмену
Острые просьбы журналистов
Во что превращается ежегодная пресс-конференция президента

На большой пресс-конференции Путина в декабре 2016 г. журналисты попросили за Севастиди, а также за осужденную на пять месяцев колонии за репост видео с издевательствами над ребенком воспитательницу Евгению Чудновец и. Тогда Путин заявил, что ничего не слышал об этом, но пообещал изучить дело. Решени суда в отношении Севастиди Путин тогда назвал «жестким».

Освобождение Евгении Чудновец исправляет прежние «перегибы»

В понедельник, 6 марта, стало известно, что суд отменил приговор Евгении Чудновец. Дело было прекращено за отсутствием состава преступления, суд признал за Чудновец право на реабилитацию. Воспитательница находилась за решеткой почти четыре месяца.

Считать ли отмену приговора Евгении Чудновец торжеством закона?
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