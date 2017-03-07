Путин помиловал осужденную на семь лет за СМС в Грузию

На большой пресс-конференции Путина в декабре 2016 г. журналисты попросили за Севастиди

Президент России Владимир Путин помиловал жительницу Сочи Оксану Севастиди, осужденную на семь лет за госизмену за СМС-сообщения. Соответсвующий указ, который президент подписал 7 марта, вступает в силу через пять дней после публикации.

Севастиди была задержана в январе 2015 г. и приговорена к семи года колонии за отправленное в августе 2008 г. знакомому в Грузии sms о военной технике, направляющейся в сторону Абхазии. Ей было предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ (государственная измена), сейчас она находится в колонии на территории Ивановской области, сообщал в начале декабря ее адвокат.

Адвокат Севастиди заявил «Интерфаксу», что его подзащитная намерена добиваться отмены приговора. «Мы приветствуем решение президента о помиловании, но продолжать добиваться пересмотра приговора все-таки планируем, так как хотим добиться оправдательного приговора», - сказал адвокат Евгений Смирнов.

Он отметил, что Севастиди»освободили, но ее не признали невиновной». Адвокат добавил, что его подзащитная планирует участвовать в заседании Верховного суда, намеченном на 15 марта.

На большой пресс-конференции Путина в декабре 2016 г. журналисты попросили за Севастиди, а также за осужденную на пять месяцев колонии за репост видео с издевательствами над ребенком воспитательницу Евгению Чудновец и. Тогда Путин заявил, что ничего не слышал об этом, но пообещал изучить дело. Решени суда в отношении Севастиди Путин тогда назвал «жестким».

В понедельник, 6 марта, стало известно, что суд отменил приговор Евгении Чудновец. Дело было прекращено за отсутствием состава преступления, суд признал за Чудновец право на реабилитацию. Воспитательница находилась за решеткой почти четыре месяца.