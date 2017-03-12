Представители Латвии отказались посетить военные объекты в России

В Министерстве обороны России сообщили, что представители Латвии отказались посетить бригаду армейской авиации в городе Остров и Псковскую дивизию ВДВ.

«Натовская солидарность не позволила латвийской стороне направить своих представителей, чтобы убедиться в отсутствии каких-либо реальных угроз со стороны Минобороны России в данном районе», – заявили в российском военном ведомстве.

В Минобороны также сообщили, что в 2016 г. не менее 30 раз приглашали представителей НАТО на различные мероприятия, в том числе на Московскую конференцию по международной безопасности, Армейские международные игры - 2016, форум «Армия-2016».

При этом в ведомстве заявили, что в 2016 г. получили только одно приглашение – на учения, проводимые странами НАТО в Польше («Анаконда-16»).