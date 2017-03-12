Тела погибших при крушении вертолета в Стамбуле доставлены в Санкт-Петербург

Останки четверых россиян, погибших в результате крушения вертолета в Стамбуле, доставлены в Санкт-Петербург, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. «Останки тел погибших доставлены в Петербург. В ближайшее время их исследуют эксперты. В частности, будет проведена генетическая экспертиза и другие исследования», – сказал собеседник агентства.

Вертолет, принадлежавший группе компаний Eczacibasi, разбился в пятницу, 10 марта, в пригороде Стамбула. На его борту находились семь человек – два пилота, представитель компании и четыре российских бизнесмена. Причиной крушения стало столкновение с телебашней, которую пилоты не заметили в тумане.

Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета России в субботу, 11 марта, возбудило по факту крушения вертолета уголовное дело. Оно возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее наступление смерти более двух лиц).