Саудовская Аравия намерена депортировать 5 млн мигрантов

Консультативная ассамблея Саудовской Аравии обсуждает возможность депортировать 5 млн нелегальных мигрантов, сообщает Al Arabiya. Как отмечает издание, власти опасаются, что мигранты потребуют предоставить им саудовское подданство.

В 2013 г. Саудовская Аравия в течение двух недель выдворила более 60 000 нелегальных мигрантов.

В Саудовскую Аравию в основном приезжают мигранты из Бангладеш, Филиппин, Индии, Непала, Пакистана и Йемена. Некоторые попадают в страну незаконно, другие просрочили вид на жительство.