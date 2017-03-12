Песков назвал возможную дату встречи Путина с Трампом

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью CNN заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться на полях саммита G20, который пройдет летом в Германии.

«Если мы не договоримся о раннем саммите, то, предположительно, мы можем ожидать, что они встретятся на саммите G20 в Гамбурге в начале июля, так как это будет первое мероприятие, где они будут вместе находиться», – сказал Песков.

В интервью американскому телеканалу он также рассказал, что в ходе президентской гонки в США российская общественность больше симпатизировала Трампу.

«Клинтон заявляла, что Россия – почти что главное зло в мире и основная угроза для США. Другой кандидат, Дональд Трамп, при этом отмечал, что у нас есть разногласия с россиянами по многим вопросам, но нам нужно говорить с ними, чтобы добиться взаимопонимания», – пояснил Песков.

Он подчеркнул, что это нельзя назвать вмешательством в выборы президента США. «У нас никогда не было намерений вторгаться во внутренние дела других государств, и в том числе США», – заключил Песков.