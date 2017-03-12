Над консульством Нидерландов в Стамбуле подняли турецкий флаг

Неизвестный мужчина поднял турецкий флаг над консульством Нидерландов в Стамбуле, сообщает газета Hurriyet. Это произошло после того, как голландский флаг был спущен в связи с дипломатическим конфликтом между странами. Спустя полчаса после инцидента консульский флаг был возвращен на место.

Напомним, между Турцией и Нидерландами разгорелся конфликт после того, как голландские власти не разрешили самолету турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу приземлиться в Роттердаме, где дипломат планировал выступить на митинге.