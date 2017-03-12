В ДНР сообщили о попытке Украины атаковать ополченцев с Азовского моря

Замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что украинские силовики 11 марта пытались атаковать позиции ополчения из акватории Азовского моря.

В субботу, по словам Басурина, в территориальные воды ДНР в районе Безыменного зашли два украинских боевых катера, чтобы вести разведку и спровоцировать ополченцев.

По катерам был открыт огонь из стрелкового оружия и ПТУР, один из них получил повреждения, два силовика погибли, еще трое ранены. Украинская сторона не давала комментариев по данной ситуации.