CAS пожизненно дисквалифицировал врача Португалова в связи с антидопинговым скандалом

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял решение о пожизненной дисквалификации бывшего директора Всероссийского научно-исследовательского института физической культуры и спорта (ВНИИФК) Сергея Португалова, сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики. Врач признан виновным в нарушении нескольких антидопинговых правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). В их числе - «обладание запрещенной субстанцией или методом», «распространение или попытка распространения запрещенной субстанции или метода», а также «назначение или попытка назначения запрещенной субстанции или метода».

Решение о пожизненной дисквалификации Португалова было вынесено 10 марта 2017 г. и в тот же момент вступило в силу.