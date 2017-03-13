КНДР готовится к подземному ядерному испытанию – Сеул

Северная Корея может в любой момент провести очередное подземное ядерное испытание, сообщает «Ренхап» со ссылкой на представителя министерства объединения Республики Корея Чон Чжун Хи. «Правительство считает, что Пхеньян может осуществить ядерную провокацию в любой момент, когда будет получен соответствующий приказ руководства», - заявил он. Министр пояснил, что это соответствует планам Пхеньяна по развитию военного атома.

Как передает ТАСС со ссылкой на сайт американского аналитического портала 38 North, КНДР ведет подготовку к новому ядерному испытанию. Специалисты сайта проанализировали последние спутниковые снимки полигона Пунгё-ри на севере страны. «На фотографиях заметна повышенная активность в районе командного центра и административных зданий. Это позволяет предположить, что Север продолжает подготовку к новому, шестому по счету ядерному испытанию», - отмечают эксперты. Они уверены, что туннель уже готов к проведению подземного атомного взрыва.