Премьер-министр Нидерландов потребовал извинений от Турции

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте потребовал от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана извинений за то, что тот назвал власти Нидерландов фашистами и пережитками нацизма. Как передает ВВС, он добавил, что, если Турция продолжит взятый курс, Нидерландам придется продумать ответные меры. «Эту страну нацисты бомбили во время Второй мировой войны, – сказал Рютте. – Совершенно неприемлемо говорить такое о ней».

Эрдоган сравнил правительство Нидерландов с нацистами после того, как самолету министра иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу было отказано в посадке в этой стране. Министр собирался выступить в Роттердаме на митинге и рассказать проживающим там гражданам Турции о грядущем референдуме о переходе к президентской форме правления. До этого такие выступления турецким политикам запретила Германия. После отмены визита Чавушоглу министру соцполитики Турции Фатме Бетуль Сайян Кайя, которая на машине въехала в Нидерланды, не разрешили пройти в консульство в Роттердаме, а затем ее выдворили из страны. После этого в Турции прошли митинги протеста, послу Нидерландов было сказано, что его возвращение из отпуска в Анкару пока нежелательно, а над нидерландским консульством в Стамбуле был ненадолго водружен турецкий флаг. Эрдоган затем назвал Нидерланды «банановой республикой» и предложил ввести против них санкции, напоминает Deutsche Welle.

Референдум в Турции пройдет 16 апреля. На него выносится вопрос о переходе от парламентской к президентской республике, и если избиратели это предложение поддержат, полномочия президента Эрдогана будут значительно расширены: он сможет назначать министров, формировать бюджет, назначать большинство высокопоставленных судей и вводить ряд законов своими декретами, объявлять режим ЧП и распускать парламент. Вне Турции живет 5,5 млн граждан страны, только в ФРГ проживает 1,4 млн турецких избирателей, сообщает ВВС. Правительство Турции заинтересовано в том, чтобы склонить их поддержать смену формы правления. Министры планировали встречи с избирателями в ряде городов Европы, в том числе в Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландах, Франции и Швеции. Ряд стран запретили эти мероприятия, ссылаясь формально на соображения безопасности. Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил, что властям Турции нежелательно проводить мероприятия в Австрии, поскольку это может усилить напряженность в этой стране и помешать интеграции приезжих.