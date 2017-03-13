Песков призвал Гаагу и Анкару к деэскалации конфликта

Москва призывает «и Гаагу, и Анкару к сдержанности, к конструктивизму в деэскалации той напряженности, которая возникла между двумя странами». Как передает ТАСС, так обострение двусторонних отношений прокомментировал пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле не считают, что в урегулировании напряженности могут помочь посредники: «Выйти из этой ситуации могут только эти две страны».

Отношения Турции и Нидерландов обострились после того, как Нидерланды не дали согласия на посадку в Роттердаме самолета министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Он собирался встретиться в Роттердаме с турецкими избирателями перед намеченным на 16 апреля референдумом о расширении полномочий президента Турции. Турецкие министры запланировали ряд таких встреч в нескольких странах Европы. Вне Турции живет 5,5 млн граждан страны, только в ФРГ проживает 1,4 млн турецких избирателей, сообщала ВВС, правительство Турции заинтересовано в том, чтобы склонить их поддержать смену формы правления.

После запрета визита Чавушоглу в Роттердам на машине из Германии приехала министр по делам семьи и социальной политики Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя, но ее не пустили в консульство и затем выдворили из страны. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил голландцев с нацистами, потребовал извинений, призвал ввести против Нидерландов санкции и пообещал жестко отреагировать. Послу Нидерландов уже рекомендовали пока не возвращаться в Анкару из отпуска. В Турции прошли акции протеста против действий Нидерландов. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что извиниться должна Анкара и что если Турция продолжит ту же линию, Нидерланды будут вынуждены рассмотреть ответные меры.

Аналогичные встречи турецких политиков были запрещены в Германии, Австрии, по некоторым данным – и в Швеции, Франция эти мероприятия не запрещала. Однако только с Нидерландами отношения дошли до максимального накала.