Радикалы замуровывают вход в центральное отделение Сбербанка в Киеве

Радикально настроенный граждане Украины (преимущественно члены украинского националистического батальона «Азов» и запрещенной в России организации «Правый сектор») забетонировали витрины и вход в центральное отделение «дочки» Сбербанка в Киеве, передает ТАСС.

Бетонные блоки участники акции привезли к зданию и установили около входа в банк на улице Владимирской. На этих блоках большими буквами сделана надпись - «Русбанк». Собравшиеся возле кредитной организации выкрикивают антироссийские лозунги. Они хотят добиться от председателя Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой и руководителя Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова отзыва лицензии у российского банка. Участники акции также заявляют, что работа финансового учреждения будет блокироваться бессрочно. Сотрудники полиции молча наблюдают за происходящим и не стараются помешать незаконным действиям.

12 марта на сайте украинского националистического батальона «Азов» появилась информация о том, что «по всей стране заблокирована работа десятков банкоматов российских банков». Экраны банкоматов заклеивают антироссийскими наклейками, а сами аппараты заливают монтажной пеной.

7 марта в центре Одессы радикально настроенные украинцы облили краской фасад отделения «Альфа-банка» и обклеили его стены листовками с призывом забирать вклады. В листовках говорилось о том, что банк является структурой «страны агрессора» и в скором времени будет закрыт. Подобные акции происходят на Украины вокруг отделений Сбербанка.

По данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2016 г. по размеру общих активов Сбербанк занимал седьмое место (47,845 млрд гривен) среди 108 действовавших в стране банков.