Самопровозглашенная ДНР установила границу с Украиной

Руководитель самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко подписал указ, согласно которому для линии соприкосновения устанавливается статус госграницы. Документ опубликован на сайте министерства госбезопасности ДНР.

В тексте указа отмечается, что пересечение линии соприкосновения возможно только через пункты пропуска Службы пограничной охраны, где все граждане должны пройти обязательную регистрацию. Незаконное пересечение границы будет квалифицировано в соответствии с Уголовным кодексом ДНР.