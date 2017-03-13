Суд привлек РПЦ и Полтавченко к тяжбе о законности передачи Исаакия Церкви

Смольнинский районный суд постановил привлечь Министерство культуры, Русскую православную церковь, государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» и губернатора Петербурга Георгия Полтавченко в качестве заинтересованных лиц по иску о передаче Исаакиевского собора в пользование РПЦ. Как передает ТАСС, это решение приняла судья Татьяна Матусяк. О привлечении этих сторон ходатайствовали истцы. Заявил ходатайство депутат городского заксобрания Борис Вишневский.

Следующее заседание по иску состоится 17 апреля.

Иск подали Вишневский и еще три жителя Петербурга. Административный ответчик - комитет имущественных отношений города (КИО).

Зал, где слушалось дело, не вместил всех журналистов, которые пришли освещать процесс, сообщает «Интерфакс». Судья не возражала против того, чтобы не поместившиеся в зале журналисты следили за процессом из коридора при открытой двери.

Судья Матусяк ранее рассматривала дела о демонтаже мемориальных досок Карлу Маннергейму и Александру Колчаку в Петербурге. Иск о признании незаконной установки доски Маннергейму и ее демонтаже она отклонила, а установку доски Колчака признала незаконной и постановила ее снять, напоминает «Интерфакс».